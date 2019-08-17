السودان..هل تطوى أزمته بتوقيع الاتفاقات؟

بعد مخاض عسير.. وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بصفة نهائية على الوثيقة الدستورية والإعلان السياسي للمرحلة الانتقالية.

وبالرغم من الأجواء الاحتفالية التي رافقت التوقيع، والتعويل عليه لإنهاء الازمة التي تعصف بالبلاد، إلا أن مقاطعة مكونات سودانية أساسية، كالجبهة الثورية تلقي بظلالها على الحدث وعلى كيفية التوصل لتوافق مع الحركات المسلحة.

كما تبقى التساؤلات مفتوحة حول مصير الملفات الشائكة من بنية الدولة ونظامها إلى دمج تلك الحركات في الجيش، فضلا عن الاوضاع الاقتصادية التي أشعلت فتيل المظاهرات في المقام الأول.

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