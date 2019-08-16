مناورات أمريكا وصواريخ كوريا الشمالية

على وقع مناورات أمريكية كورية جنوبية متواصلة، تطلق بيونغ يانع مقذوفين باتجاه بحر اليابان في سادس عملية من نوعها، وتعلن إنهاء المحادثات مع سيئول..

تطور ناقض حديث الرئيس دونالد ترامب الذي قلل من شأن التصعيد الكوري الشمالي وأشار إلى تعهد الزعيم كيم جونغ أون بوقف تلك التجارب في عز الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة.. فكيف يسير الوضع في الجزيرة الكورية؟ هل نحن أمام تصعيد عابر أم أن فشلا يتربص بسياسة الرئيس الأمريكي الخارجية في ترويض الخصوم بعد إيران وفنزويلا؟