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الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية: وجهتنا نحو دمشق

أخبار العالم العربي

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تتواصل المفاوضات بين تركيا والولايات المتحدة حول إنشاء ما يسمى بالمنطقة الآمنة شمال شرق سوريا. وهناك توافق بين أنقرة وواشنطن حول إقامة مركز عمليات مشتركة.

ولكن ماذا بشأن مسائل الخلاف الأخرى؟ هل قدمت أنقرة تنازلات؟ ما هو موقف القيادات الكردية المتحالفة مع الأمريكيين في سوريا؟ هل سيتم سحب "قوات سوريا لديمقراطية" كما تطالب أنقرة؟ وهل تحلم تركيا بإعادة سيطرتها على مناطق سورية وفق ما يُصف بالمشروع العثماني الجديد؟

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