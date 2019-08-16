التحالف العربي.. سيناريوهات جنوب اليمن

"هدف شعب الجنوب المتمثل باستعادة دولته الفيدرالية خيار محسوم لا رجعة عنه".. هذا ما أعلنه المجلس الانتقالي اليمني الجنوبي..

وتوعد في بيان بـ"تحرير كل بقعة من الأراضي الجنوبية التي لا تزال تعاني الإرهاب والاحتلال".

البيان يأتي بعد مطالب من التحالف العربي لقوات المجلس الانتقالي والحزام الأمني بالانسحاب من المواقع التي استولوا عليها خلال الأيام الماضية، ووعيده بمواجهة من يخالف ذلك.

فهل تقع هذه المواجهة؟ وهل بدأ المجلس الانتقالي يتصرف بمنطق الدولة؟