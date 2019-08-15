 
مباشر
بالتفاصيل

الحريري في أمريكا.. حزب الله والحدود

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m9mo

في زيارة غير محددة الأجندة وصل رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري إلى الولايات المتحدة للمرة الثالثة منذ ترأسه الحكومة اللبنانية،

حيث يلتقي مع مسؤولي وزارة الخارجية ونائب وزير الخزانة مارشال بليغزلي، إضافة إلى أعضاء في الكونغرس..

ورغم غياب الرئيس الأميركي ونائبه وأهم مستشاريه؛ إلا أن متابعين يعتقدون أن لبرنامج الحريري علاقة بالإجراءات الأميركية تجاه حزب الله، وبعض المحسوبين عليه والتي يمكن أن تعرقل العمل الحكومي في لبنان.. إضافة إلى ما أوردته تقارير إعلامية من احتمال نقاش ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل..

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا