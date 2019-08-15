الحريري في أمريكا.. حزب الله والحدود

في زيارة غير محددة الأجندة وصل رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري إلى الولايات المتحدة للمرة الثالثة منذ ترأسه الحكومة اللبنانية،

حيث يلتقي مع مسؤولي وزارة الخارجية ونائب وزير الخزانة مارشال بليغزلي، إضافة إلى أعضاء في الكونغرس..

ورغم غياب الرئيس الأميركي ونائبه وأهم مستشاريه؛ إلا أن متابعين يعتقدون أن لبرنامج الحريري علاقة بالإجراءات الأميركية تجاه حزب الله، وبعض المحسوبين عليه والتي يمكن أن تعرقل العمل الحكومي في لبنان.. إضافة إلى ما أوردته تقارير إعلامية من احتمال نقاش ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل..