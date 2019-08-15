لندن تفرج عن ناقلة إيران.. جدل ودلالات

بعد انتظار طويل وتعقيدات كثيرة شابت المشهد الدولي.. تم الافراج عن الناقلة الإيرانية غريس 1 من قبل حكومة جبل طارق..

ترحيب إيراني وبريطاني بالقرار الذي جاء على وقع جهود أمريكية لمنع الإفراج عن الناقلة في حراك اللحظات الأخيرة..

نسأل أكثر اليوم عن غريس واحد.. عن التوقيت ودلالات هذا القرار رغم الضغوط الأمريكية.. وكيف سينعكس على المنطقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز؟