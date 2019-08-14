طائرات تركية مسيرة والجيش السوري يتقدم

المخطط الذي لطالما تحدثت عنه تركيا يبدأ في التشكل على الأرض..

وزارة الدفاع التركية تعلن اليوم بدء تحليق طائرات بدون طيار شمالي سوريا في إطار جهود تأسيس ما يسمى بالمنطقة الآمنة بعد أشهر من المفاوضات مع واشنطن. إعلان وزارة الدفاع يأتي غداة بدء الوفد الأمريكي إنشاء البنية التحتية لمركز العمليات المشترك الخاص بإدارة الاتفاق مع أنقرة.. في الموازاة، يواصل الجيش السوري عملياته الواسعة متقدما باتجاه خان شيخون..

بالتفاصيل نتحدث عن هذه التطورات، عما تعنيه للأطراف المعنية، وعن دلالات التزامن بين الاتفاق الأمريكي التركي والعمليات السورية؟