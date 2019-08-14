الهند تحشد وباكستان تهدد.. نذر شبح نووي

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن بلاده مستعدة للحرب إذا فرضت عليها محذرا من عواقب ما سماها المغامرة الهندية في كشمير..

واعتبر خان خلال كلمة في مظفر أباد بالجزء الباكستاني من كشمير، اعتبر إلغاء نيودلهي الوضع الخاص للشطر الهندي من كشمير خطأ استراتيجيا خطرا.

لا يهدأ ملف كشمير إلا ليسكب التوتر فيه ملحا، فبعد أن قررت الهند بشكل مفاجئ في الخامس من شهر أغسطس الجاري نزع صفة الحكم الذاتي عن كشمير وجامو، ردت باكستان بطرد السفير الهندي لديها وتعليق التجارة الثنائية، ولاحت وسط حالة التوتر نذر الحرب بين جارين نوويين.. نسأل أكثر عن احتمالات المواجهة العسكرية الهندية الباكستانية.