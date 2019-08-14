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رحلة في الذاكرة

الكومنترن والحزب الشيوعي السوري. لماذا انتشرت الأفكار الشيوعية بين الأقليات القومية والدينية تحديدا؟

أخبار العالم

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لماذا فشل الكومنترن (الأممية الشيوعية) في تعريب الحزب الشيوعي الفلسطيني حيث كانت الأغلبية الساحقة من اليهود وفي تعريب الحزب الشيوعي السوري حيث كانت الأغلبية من الأرمن ثم الأكراد؟

 لماذا انتشرت الأفكار الشيوعية بين الأقليات تحديدا ولم تتقبل الأغلبية العربية السنية هذه الأفكار رغم الأجندة التحررية من الانتداب الفرنسي وكثير من الشعارات الأخرى التي كانت مشتركة مع الأحزاب القومية الوطنية؟ تأتيكم الأجوبة في هذه الحلقة من البرنامج؟

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