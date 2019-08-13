هونغ كونغ.. ثورة ملونة في الصين؟

لا يبدو أن الساحة في هونغ كونغ ستهدأ قريبا... الاحتجاجات مستمرة للأسبوع العاشر على التوالي مطالبةً بتنحي رئيسة الحكومة وإلغاء مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين للصين..

على الخط، تدخل الولايات المتحدة مجددا.. الرئيس دونالد ترامب يقول إن استخبارات بلاده أبلغته بإرسال بكين قواتٍ إلى مشارف المقاطعة بعد ساعات من نشر وسائل إعلامٍ صينية صورَ دبابات هناك.. وفيما تتحدث الصين عن مشروع ثورة ملونة وتطالب بوقف التدخل البريطاني الأمريكي، تتواصل التكهنات حول مسار الاحتجاجات ونصيب الدول الغربية في تأجيجها..

فما الذي يجري في هونغ كونغ على وجه التحديد؟ وكيف ستتفاعل الأزمة في المدى المنظور؟