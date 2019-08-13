انفصال جنوب اليمن؟

تداولت وسائل إعلام يمنية مقترحا لمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكم، واقتسامه السلطة مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من أجل امتصاص التوتر وتأسيس تهدئة في الجنوب

خاصة عدن التي شهدت اقتتالا بين المجلس وقوات الحرس الرئاسي التابعة لهادي.

وسائل الإعلام التي تداولت المقترح أوردت أنه يطرح للنقاش في اجتماعات جدة التي تجمع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والسعودية والإمارات.. بيد أن مراقبين يدعون إلى التمهل في التنبؤ بما ستؤول إليه اجتماعات جدة كون الاحتراب الذي وقع في عدن تجاوز التأثير على خندق أحد أطراف الأزمة اليمنية..