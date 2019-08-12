واشنطن تدعو لمزيد من الحزم تجاه طهران

في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي، يحط جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي رحاله في لندن، لحشد مزيد من الضغط على طهران..

الجانب البريطاني لم ينتظر طويلا ليعلن عن بدء إرسال سفن حربية للمشاركة في التحالف البحري الأمريكي لضمان الملاحة في مضيق هرمز... بغداد من جهتها تدخل على خط التحالف الأمريكي، وتؤكد رفضها لمشاركة إسرائيل في أي دوريات بمياه الخليج .. تطورات في المشهد تتزامن مع تشديد طهران على أن أمن مياه الخليج مسؤولية دول المنطقة ذاتها وليس القوات الأجنبية.

بالتفاصيل نتحدث عن زيارة بولتون للندن.. وكيف ستتعامل الأخيرة مع الضغط الأمريكي ؟ وماذا عن زيارة ظريف إلى الدوحة والمواقف التي أطلقها من هناك؟