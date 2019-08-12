الرياض وأبوظبي.. مساعي تطويق أزمة عدن

قالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان بن عبد العزيز بحث مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تطورات الشأن اليمني بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان..

اجتماعات حثيثة تعقد في السعودية بعد توجيه الحكومة اليمنية أصابع الاتهام إلى الإمارات لدعمها ما وصفته بالانقلاب على الشرعية من خلال المجلس الانتقالي في عدن.

ورغم أن ظاهر الأمر يشي بتنسيق وتعاون بين الرياض وأبوظبي في خضم الأزمة اليمنية، إلا أن مراقبين يرون أن عقد التحالف العربي على المحك بعد اتهام طرف أساسي وفاعل فيه بالعمل على الانقلاب على الشرعية..