واشنطن ترد على خامنئي بشأن "صفقة القرن"

قال مايك بومبيو إن اهتمام المرشد الإيراني علي خامنئي بمصير الشعب الفلسطيني كاذب، وأن المساعدات الإيرانية للشعب الفلسطيني على مدى عقد مضى تقل عن عشرين ألف دولار أميركي..

تصريح في سياق الرد على تنديد خامنئي مؤخرا بصفقة القرن ودعوته حجاج بيت الله الحرام إلى ما سماها المشاركة الفعالة لإفشالها..

يقول مراقبون إن رد بومبيو السريع على دعوات خامنئي وبدء الجدل حول من يهتم أكثر للشعب الفلسطيني يشي بقرب تشكل الملامح النهائية لصفقة القرن التي يرفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلا،، نسأل الليلة أكثر عن تنازع الاهتمام هذا بين واشنطن وطهران!.