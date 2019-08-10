 
مباشر
اسأل أكثر

من يقف خلف التصعيد العسكري في عدن؟

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8uk

أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرتها على معسكر بدر وهو آخر معسكرات القوات الحكومية التابعة للجيش اليمني في عدن  لتحكم بذلك سيطرتها الكاملة على العاصمة اليمنية المؤقتة.

في المقابل أعلنت الخارجية اليمنية أن من وصفتهم بالانفصاليين الجنوبيين نفذوا انقلابا على الحكومة المعترف بها دوليا.
ومع احتدام الصراع تبرز من صنعاء مبادرةٌ تهدفُ إلى وقفِ إطلاقِ النار وجمعِ الفرقاءِ حولَ طاولةٍ واحدة.
فما دلالات تطورات المشهد الميداني؟ وما الذي ينتظر اليمن بعد هذه التحولات الجديدة؟ 

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تريد فرض غرامات مالية على كل من يعد سيدة بالزواج ولا يلتزم.. هذا برنامج الراقصة التونسية الانتخابي