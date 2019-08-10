من يقف خلف التصعيد العسكري في عدن؟

أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرتها على معسكر بدر وهو آخر معسكرات القوات الحكومية التابعة للجيش اليمني في عدن لتحكم بذلك سيطرتها الكاملة على العاصمة اليمنية المؤقتة.

في المقابل أعلنت الخارجية اليمنية أن من وصفتهم بالانفصاليين الجنوبيين نفذوا انقلابا على الحكومة المعترف بها دوليا.

ومع احتدام الصراع تبرز من صنعاء مبادرةٌ تهدفُ إلى وقفِ إطلاقِ النار وجمعِ الفرقاءِ حولَ طاولةٍ واحدة.

فما دلالات تطورات المشهد الميداني؟ وما الذي ينتظر اليمن بعد هذه التحولات الجديدة؟