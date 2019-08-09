ترامب يشن هجوما على "الدولار القوي"

قال الرئيس الأمريكي ترامب إن المستوى المرتفع لأسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي يبقي الدولار مرتفعا وهو ما يجعل من الصعب على المصنعين الأمريكيين المنافسة في ساحة متكافئة

تصريح يترجم الضيق الأمريكي والاتهامات التي وجهتها واشنطن إلى الصين بالتلاعب بعملتها للإضرار بالدولار..

في اليد الأخرى اتهامات روسية وصينية للولايات المتحدة بالسعي للتدخل في الشؤون الداخلية لهما، حينا بالحديث حول الاحتجاجات غير المرخصة بموسكو، وحينا باحتجاجات مقاطعة هونغ كونغ.