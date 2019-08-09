نائب أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: أدعو الرئيس محمود عباس إلى مصارحة الشعب

توفِّر موسكو فضاء صديقاً للحوار بين الفصائل الفلسطينية ومساعي إنهاء انقساماتها.

كما تتواصل زيارات قياديي الفصائل والقوى الفلسطينية إلى العاصمة الروسية للبحث عن الحلول لتعقيدات المشهد الفلسطيني محليا وإقليميا ودوليا. ماذا تريد الفصائل من الروس حاليا؟ كيف تساهم موسكو في تسهيل تحقيق المصالحة العتيدة؟ ما المطلوب من منظمة التحرير والسلطة الوطنية والقوى والفصائل على صعيد تحقيق الوحدة؟ ما دلالات قرار وقف العمل باتفاقات أوسلو وماذا تريد الفصائل من الرئيس الفلسطيني في هذا الصدد؟

ضيف الأستوديو نائب أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد.