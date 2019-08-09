 
مباشر
اسأل أكثر

إيران وإسرائيل.. نذر مواجهة في الخليج؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8pr

طهران تحذر من تداعيات كارثية لمشاركة إسرائيل في تحالف بحري تعمل واشنطن على تأسيسه في المنطقة، وتؤكد عبر وزير دفاعها أمير حاتمي أنها ستتعامل بقوة مع أي وجود إسرائيلي في مياه الخليج

موقف يأتي ردا على إعلان تل أبيب الاستعداد للمشاركة في هذا التحالف الرامي لتوفير أمن الملاحة في مضيق هرمز.
بالتوازي تجري إسرائيل ما قالت انها أهم مناورات بحرية دولية تقودها بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا واليونان، نافية أن تكون لها أي أهداف دفاعية.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"لأخذ العبرة".. اقتراح غريب من برلماني عراقي حول صورة صدام حسين