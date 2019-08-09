إيران وإسرائيل.. نذر مواجهة في الخليج؟

طهران تحذر من تداعيات كارثية لمشاركة إسرائيل في تحالف بحري تعمل واشنطن على تأسيسه في المنطقة، وتؤكد عبر وزير دفاعها أمير حاتمي أنها ستتعامل بقوة مع أي وجود إسرائيلي في مياه الخليج

موقف يأتي ردا على إعلان تل أبيب الاستعداد للمشاركة في هذا التحالف الرامي لتوفير أمن الملاحة في مضيق هرمز.

بالتوازي تجري إسرائيل ما قالت انها أهم مناورات بحرية دولية تقودها بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا واليونان، نافية أن تكون لها أي أهداف دفاعية.