إيران وإسرائيل.. نذر مواجهة في الخليج؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8pr
طهران تحذر من تداعيات كارثية لمشاركة إسرائيل في تحالف بحري تعمل واشنطن على تأسيسه في المنطقة، وتؤكد عبر وزير دفاعها أمير حاتمي أنها ستتعامل بقوة مع أي وجود إسرائيلي في مياه الخليج
موقف يأتي ردا على إعلان تل أبيب الاستعداد للمشاركة في هذا التحالف الرامي لتوفير أمن الملاحة في مضيق هرمز.
بالتوازي تجري إسرائيل ما قالت انها أهم مناورات بحرية دولية تقودها بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا واليونان، نافية أن تكون لها أي أهداف دفاعية.
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)