المنطقة الآمنة في سوريا.. ما بين السطور

اتفقت أنقرة وواشنطن على إنشاء مركز عمليات مشترك بتركيا في أقرب وقت، مهمته تنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة بالشمال السوري..

اتفاق يفتح باب الغموض أكثر حول شكل المنطقة الآمنة وأفقها الزمني، والأساس الذي اتفق عليه الطرفان التركي والأميركي.. بيد أنه في جميع الأحوال يشي بتفاهم مبدئي بغض النظر عما سيؤول إليه.. نناقش الليلة بالتفاصيل حقيقة ما توصلت إليه أنقرة وواشنطن حول المنطقة الآمنة في الشمال السوري وإمكانات تنفيذها.