تونس.. احتدام سباق انتخابات الرئاسة

قررت حركة النهضة ترشيح رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في الخامس عشر من سبتمبر أيلول المقبل..

إلى جانبه في سباق الرئاسة يأتي وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي والذي يدعمه حزب نداء تونس، وفي ركب المتسابقين الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.

ورغم أن حلبة المنافسين تبدو ممتلئة إلا أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أيضا من المتوقع أن يكون ضمن المتسابقين... فهل تشكلت صورة الرئيس التونسي المقبل؟