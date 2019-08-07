 
مباشر
بالتفاصيل

تونس.. احتدام سباق انتخابات الرئاسة

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8cz

قررت حركة النهضة ترشيح رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في الخامس عشر من سبتمبر أيلول المقبل..

إلى جانبه في سباق الرئاسة يأتي وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي والذي يدعمه حزب نداء تونس، وفي ركب المتسابقين الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.
ورغم أن حلبة المنافسين تبدو ممتلئة إلا أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أيضا من المتوقع أن يكون ضمن المتسابقين... فهل تشكلت صورة الرئيس التونسي المقبل؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"ضرب الزوجة" يسبب جدلا كبيرا واحتجاجات داخل ألمانيا