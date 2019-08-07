إيران والخليج.. دخول إسرائيل على الخط

إسرائيل مستعدة للمشاركة في مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة لتوفير أمن الملاحة في مضيق هرمز..

يعلن وزير الخارجية الاسرائيلي ذلك ويؤكد أن مشاركة تل أبيب في التحالف الدولي بالخليج مصلحة إسرائيلية واضحة تندرج ضمن استراتيجيتها لكبح التغلغل الإيراني في الشرق الأوسط، وتعزيز العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج.. وفي المقابل يعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن اعتماد دول عربية على إسرائيل لحمايتها سياسة خاطئة.

فهل بات التحالف الخليجي الاسرائيلي في مواجهة ايران أمرا واقعا؟