البلاشفة ومسألة دعم الثورة السورية الكبرى (1925-1927) من أرشيف الأممية الشيوعية السري

متى ظهرت أول خلية شيوعية في سورية الكبرى؟ متى أقيمت أولى الاتصالات بين شيوعيي المنطقة وقيادة الأممية الشيوعية؟

متى تأسس الحزب الشيوعي السوري (كان في البداية حزبا سوريا لبنانيا موحدا) ومن كانت أبرز شخصياته؟ ماذا كان موقف الاتحاد السوفيتي من دعم الثورة السورية الكبرى وماذا كان موقف الشيوعيين السوريين من ذلك؟ تأتيكم الأجوبة في هذه الحلقة من برنامجنا.