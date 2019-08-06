اشتعال حرب العملات بين بكين وواشنطن

اتهاماتٌ وضغوطات جديدة متبادلة بين الولايات المتحدة والصين، فقد أفادت وكالةُ "شينخوا" بأن بكين علقت شراءَ المنتجاتِ الزراعية الأمريكية

كما أنها لا تستبعد رفع التعريفات الجمركية على المنتجات التي اُبرمت عقودها بعد الـثالث من أغسطس.. اجراء جاء بعد تصريحات أمريكية عن الاستعداد لفرض ضرائب جديدة بقيمة عشرة في المئة على واردات صينية بقيمة ثلاثمئة مليون دولار، اعتبارا من بداية سبتمبر المقبل.. في غضون ذلك صنف وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، الصين بأنها متلاعب بالعملة، في أعقاب خفض بكين لقيمة اليوان حيث وصل الى أدنى مستوى له في أحد عشر عاما.. وقد ندد ترامب بذلك في تغريدة على تويتر ووصفه بالانتهاك الخطير.



