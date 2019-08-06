موسكو وواشنطن .. إلى أزمة كاريبي جديدة؟
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ماذا بعد خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى المبرمة مع روسيا منذ عام 1987؟
هل تملك واشنطن الدليل على مخالفة موسكو المزعومة لبنودها؟ كيف أخلت أمريكا نفسها بهذه الاتفاقية ولماذا؟ وماذا لو نشرت الولايات المتحدة صواريخها الهجومية قرب الحدود مع روسيا؟ ماذا في جعبة موسكو من الردود؟ وما الذي يقلق الأمريكيين في هذا السياق؟
ضيوف الحلقة: الخبير العسكري ورئيس مركز الدراسات السياسية الروسية الفريق يفغيني بوجينكسي في موسكو والمحلل الاستراتيجي د. فواز حلمي من لندن.
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