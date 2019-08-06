استهداف طائرة تركية بليبيا.. ما هو الرد؟

أعلن سلاح الجو التابع لقوات المشير خليفة حفتر استهداف ما قال إنها طائرة شحن قادمة من تركيا، محملة بصواريخ خاصة بالطائرات المسيرة لحظة هبوطها في مصراتة.

تطور يشي بالمزيد من التصعيد بين أنقرة و قوات حفتر الذي كان أعلن سابقا استهداف أي مشروعات تركية أو سفن أو حتى مواطنين متواجدين في ليبيا، متهما أنقرة بدعم الإرهاب ومحملا اياها المسؤولية عن سقوط مدينة غريان الاستراتيجية في يد قوات حكومة الوفاق.

فما حدود هذه المواجهة؟ وكيف ستنعكس على المشهد الليبي سياسيا وعسكريا؟