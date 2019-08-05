خطاب الكرهية بأمريكا وترامب في الواجهة

مع تصاعد وتيرة الاعتداءات العنصرية في أمريكا وآخرها عمليتي إطلاق النار بولايتي أوهايو وتكساس، خرج الرئيس الأمريكي لإعلان رفضه لخطاب الكراهية والاعتقاد بتفوق العرق الأبيض.

ورغم تَوجُه ترامب في خطابه إلى تحميل الاستعمال السيء للانترنت وألعاب الفيديو جانبا كبيرا من المسؤولية في ارتفاع أعداد الهجمات، ودعوته إلى مراجعة التشريعات المترتبطة بالتحقق من الصحة النفسية لمقتني الأسلحة النارية، إلا أن الكثير من الأمريكيين يحملون ترامب شخصيا مسؤولية تصاعد الهجمات بتبنيه خطابا مسيئا للمواطنين والمسؤولين من أصول إفريقية ولاتينية.

فما هي خلفيات ارتفاع وتيرة الاعتداءات العنصرية في المجتمع الأمريكي؟ وما حقيقة ارتباط مواقف وسياسات الرئيس الأمريكي بتصاعد خطاب الكراهية؟