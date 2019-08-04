السامريون واليهود.. سر الخلاف والاختلاف

يؤمنون بكونهم أصل بني إسرائيل، ويَكفرون بالصهيونية حد الطعن في صُلب روايتها واعتبارِ بناء هيكل سلميان في القدس هرطقة ومعصية ربانية

بين تَوراتهم الحقّة وَفق روايتهم والاشتغالِ بالفلك، وبين نابلس وحولون، يقوم جبل جرزيم قِبلة للحج ومَذبحا للقرابين، كوتيون في نظر الاسرائليين ويهود من أبناء الأرض المتأصلين في عيون جيرانهم الفلسطينيين. إنهم السامريون أعرق وأصغر الطوائف الدينية في الشرق، تراجع نسلهم حتى كاد يُفقد أثر الطائفة في بدايات القرن الماضي، إلا أن تغيرات جوهرية في عادتهم عززت صفوف الطائفة بالانفتاح على محيطها.

فما هي خصوصيات هذه الطائفة؟ وكيف تكافح للحفاظ على هويتها؟ وما مظاهر الخلاف والاختلاف مع المحيط العربي والاسرائيلي؟