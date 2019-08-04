إيران والخليج وإشارات التهدئة

أعلن الحرس الثوري الإيراني حجز سفينة أجنبية تُهرّب الوَقودَ بمياهِ الخليج وسحبها إلى ميناءِ بوشهرَ جَنوب البلاد، وأكد بيانٌ للحرسِ مواصلةَ الدفاعِ عن المصالحِ الإيرانيةِ بالمنطقة

يأتي ذلك مع وصولِ وفدٍ من خفرِ السواحلِ القطري إلى إيرانَ لبحثِ التعاون الأمني البحري بين البلدين..

في جو التوتر القائم بالمنطقة تقول بعض المصادر إن طهران تلقت رسائل إيجابية من السعودية والإمارات، وعاملتها بالمثل، بينما تبدو واشنطن مصرة على المضي قدما في تشكيل تحالف لتأمين المنطقة، وفق قولها.. فهل تشي هذه التطورات بجهود خليجية لتسوية الأزمة، بعدما اتضح جليا أن إدارة ترامب لا تريد خوض حرب جديدة، وخصوصا مع إيران..؟