 
مباشر
اسأل أكثر

هل ينهي الإعلان الدستوري أزمة السودان؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7pg

بعد كل التطورات والمفاوضات والتجاذبات، أعلن الوسيط الأفريقي توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الى اتفاق نهائي على الإعلان الدستوري.

اتفاق يؤسس لمرحلة جزئية ولكنه قد لا يلبي كل تطلعات الشعب السوداني بحسب بعض أطراف المعارضة. سنسأل اكثر اليوم عن هذا الاتفاق.. هل يشمل كل القضايا؟ وهل سيبني به السودانيون السودان الجديد الذي انتظروه طويلا؟!
نناقش هذه الأسئلة وغيرها بعد التقرير التالي.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا