هل ينهي الإعلان الدستوري أزمة السودان؟

بعد كل التطورات والمفاوضات والتجاذبات، أعلن الوسيط الأفريقي توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الى اتفاق نهائي على الإعلان الدستوري.

اتفاق يؤسس لمرحلة جزئية ولكنه قد لا يلبي كل تطلعات الشعب السوداني بحسب بعض أطراف المعارضة. سنسأل اكثر اليوم عن هذا الاتفاق.. هل يشمل كل القضايا؟ وهل سيبني به السودانيون السودان الجديد الذي انتظروه طويلا؟!

نناقش هذه الأسئلة وغيرها بعد التقرير التالي.