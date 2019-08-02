واشنطن وبكين.. استئناف الحرب التجارية

على إثر فشل جديد في التوصل إلى إتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين..

اتهم الرئيس دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينغ بينغ بعدم التحرك بسرعة للتوصل إلى تفاهم، وأعلن فرض رسوم جمركية إضافية بلغت نسبتها عشرة بالمائة على بضائع صينية تبلغ قيمتها ثلاثمائة مليار دولار.

من جانبها أعلنت بكين عدم خشيتها خوض حرب تجارية مع واشنطن، ملوحة باتخاذ إجراءات مضادة إذا أصرت إدارة ترامب على فرض المزيد من الرسوم على الواردات الصينية.

فما هي انعكاسات تصعيد الحرب التجارية على المسار التفاوضي؟ وما تداعيات الإجراءات الحمائية على الاقتصاد العالمي في ظل تلويح ترامب بفرض إجراءات ضريبية على فرنسا أيضا؟



