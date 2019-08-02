واشنطن نحو إشعال سباق تسلح جديد مع موسكو

واشنطن من جديد تنسحب من اتفاقية دولية أخرى.. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعلن عن انسحاب بلاده رسميا من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو..

قائلا إن بلاده لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا .. موسكو من جهتها تعتبر قرار الولايات المتحدة خطأ كبيرا وتحذر من تَبِعاتِه التي من شأنها تأجيج التوتر في العالم.

سنسأل أكثر اليوم عن تداعيات القرار الأمريكي على الأمن الدولي؟ وهل ستشعل الخطوة الأمريكية سباق تسلح جديد مع موسكو؟