موريتانيا.. ما آفاق تعهدات ولد الغزاوي

أول مرة في تاريخها شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط أول تسليم دستوري للسلطة بين رئيس منتخب إلى آخر منتخب..

احتفت الطبقة السياسية بهذا الانتقال اليوم الذي حضره قادة دول الجوار ومبعوثون من عدة دول، غير أنه وفق البعض يشكل تحديا كبيرا للرئيس الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي كرر منذ لحظة ترشحه الأولى أنه سيعمل على تنفيذ تعهداته في المجالات كافة بدءا بتحسين ظروف المواطن وليس انتهاء بتعزيز وتكريس العملية الديمقراطية.

نناقش هذا الموضوع بالتفاصيل.