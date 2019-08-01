هجوم عدن والدمام.. أين التحالف العربي؟

في هجوم مزذوج وعملية مشتركة بين قطاعات الحوثيين العسكرية..

تم استهدف معسكر الجلاء في عدن خلال عرض عسكري في ضربة وصفها أنصار الله بالدقيقة وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات الشرطة بينهم قادة في جهاز الأمن.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحوثيين في سابقة ميدانية استهداف مدينة الدمام شمال شرق السعودية بصاروخ باليستي في تجربة جديد وعملية للقوة الصاروخية لم يعلق عنها التحالف العربي بقيادة السعودية.

فما هي حيثيات الهجمات وخلفياتها؟ وهل تعكس فشل التحالف العربي في كبح قدرات الحوثيين العسكرية؟ وهل يسرع الواقع العسكري الجديد فرص العملية السياسية في إنهاء الحرب؟