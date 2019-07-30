المغرب والجزائر.. هل تتحسن العلاقات؟

أكد العاهل المغربي محمد السادس أن بلاده ملتزمة بنهج اليد الممدودة تجاه الجزائر، مؤكدا في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين لاعتلائه العرش أن وعيا بوحدة المصير والرصيد التاريخي والحضاري المشترك يجعل المغاربة يتطلعون إلى تحقيق طموحات شعوب المنطقة..

خطاب يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة المغاربية كلها تغيرات لافتة خاصة في الجزائر التي وجه إليها العاهل المغربي خطابه.. فبين البلدين من خلافات السياسة ما يسكب كثيرون فيه الملح، ومنذ تسعينيات القرن الماضي والحدود البرية مغلقة بين البلدين.. فهل تحدث دعوة المغرب الجمود الحاصل في العلاقات بين البلدين مع تغير المشهد السياسي الجزائري؟

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