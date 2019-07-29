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مضيق هرمز.. حشد عسكري وإيران تحذر

أخبار العالم العربي

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تطورات جديدة حيال حرب الناقلات والتوتر في مياه الخليج.. لندن ترفض فكرة التبادل التي لوحت بها طهران والمتمثلة بالإفراج عن الناقلة الإيرانية مقابل إفراج إيران عن الناقلة البريطانية المحتجزة. 
بالتزامن تعلن بريطانيا أنها سترسل قوات جديدة إلى قاعدة في البحرين، للمساهمة في حماية الملاحة البحرية، بينما تقول طهران إنها المسؤولة عن الخليج ومضيق هرمز، ولا حاجة لتشكيل تحالفات من خارج المنطقة.
فماذا وراء الحشود في مياه الخليج؟ والى ماذا ستنتهي أزمة الناقلات؟

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