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تجربة صاروخية إسرائيلية..والمستهدف إيران

أخبار العالم

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن منظومة أرو-3 للصواريخ الدفاعية الباليستية المدعومة من الولايات المتحدة اجتازت اختبارات بالذخيرة الحية في ألاسكا متوجها لمن وصفهم بالأعداء بأن اسرائيل قادرة على التغلب عليهم في الدفاع والهجوم.
يالتزامن يعلن مصدر عسكري إيراني أن الاختبارات الصاروخية التي تجريها الجمهورية الإسلامية، تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية وليست موجهة ضد أي دولة.
نناقش في هذه الحلقة من اسال أكثر مع ضيفينا رسائل وأهداف هذه التجارب؟ وانعكاساتها على التوتر في المنطقة

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