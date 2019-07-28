خفايا عمليات التهريب من سوريا إلى لبنان

التهريب على الحدود قضية تؤرق العديد من الدول والحكومات وتؤثر بشكل مباشر على مجالات حيوية بالنسبة للاستقرار والتنمية الاقتصادية ..

وتطرح بشكل ملح تساؤولات حول ضبط الحدود وتحصيل العائدات الجمركية فضلا عن الأعباء الناجمة عن الهجرة غير الشرعية التي تستخدم بشكل كبير التهريب عبر الحدود ...

في حلقة هذا الأسبوع من تحقيقات آرتي نسلط الضوء على التهريب بين سوريا ولبنان ونبحث في تداعيات الظاهرة على البلدين ... كاميراتنا حققت في أبرز المواد التي يتم تهريبها و مناطق العبور والجهود المبذولة للحد من الظاهرة .