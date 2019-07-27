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واشنطن وباريس.. معركة الضرائب

أخبار العالم

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بأسلوبه البعيد عن كل الأعراف الدبلوماسية، وعبر منصته المفضلة تويتر..

 يهاجم الرئيس الاميركي دونالد ترامب نظيره الفرنسي امانويل ماكرون، ويصف قيامه بفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الامريكية بالحماقة التي سيتم الرد عليها سريعا بإجراءات مضادة جوهرية.
ليأتي الرد الفرنسي سريعا عبر وزير المالية الذي أعلن تمسك بلاده بخطط الضريبة الرقمية الجديدة الى حين التوصل لحل الدولي .. فهل هي نذر حرب تجارية بين واشنطن وباريس؟ ام ان المصلحة السياسية والتحالف التاريخي سيكون له الكلمة الفصل في هذه المواجهة؟

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