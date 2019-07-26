تداعيات وقف عباس الاتفاقات مع إسرائيل

أياما قليلة بعد هدم السلطات الإسرائيلية مباني سكنية فلسطينية على أطراف مدينة القدس..

جاء رد الرئيس الفلسطيني على ما اعتبره إصرارا إسرائيليا على التنكر لكل الاتفاقيات الموقعة والالتزامات المترتبة عنها بالإعلان عن إلغاء العمل بهذه الاتفاقيات القائمة منذ أوسلو مع الجانب الإسرائيلي، وفيما امتنعت إسرائيل عن التعليق رحبت حركة حماس بالقرار واعتبرته تصحيحا لتوجهات خاطئة حرفت المسار السياسي الفلسطيني.

فما هي أهمية قرار وقف العمل بالاتفاقات القائمة مع إسرائيل؟ وما هي سبل تفعيل القرار بعد تشكيل لجنة لتدارسه؟ وما هي الردود الاسرائيلية المحتملة وتداعياتها على الفلسطينيين؟