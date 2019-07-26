هل يشن أردوغان هجوما عسكريا شرق الفرات؟

"سندفنهم تحت التراب" ... هكذا توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من قال إنهم يمارسون البلطجة بدعم قوات أجنبية..

، معلناعزم بلاده تدمير ما سماه ممر الإرهاب شرق الفرات، بغض النظر عن نتائج محادثات المنطقة الآمنة مع واشنطن.

رسائل أردوغان هذه والتي تأتي بُعيد محادثات أمريكية تركية قيل أنها لم تحقق نتائج فيما يخص إقامة المنطقة الآمنة، قوبلت برفض وتحذير من الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية على حد سواء.

فهل تقدم أنقرة على شن عملية عسكرية واسعة شرق سوريا؟ وهل تتيح لها واشنطن ذلك؟ وماذا عن رد دمشق والرد الكردي والموقف الروسي؟