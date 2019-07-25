وفاة السبسي.. سيناريوهات المشهد السياسي

صباح الخميس وفي رسالة إلى الشعب نعت رئاسة الجمهورية التونسية الرئيس باجي قايد السبسي الذي توفي عن عمر ناهز الثانية والتسعين بعد رحلة طويلة أمضى معضمها متنقلا بين دواليب السلطة وأروقة السياسية، أغناها بالمساهمة في إجراء أول عملية انتخابية ديمقراطية في تاريخ تونس في ألفين وأحد عشر وتَوجها بانتخابه كأول رئيس يختاره الشعب بشكل مباشر.

الرئيس الراحل ورغم التحديات الجمة التي فرضتها الساحة السياسية المتقبلة في تونس ما بعد الثورة، إلا أنه جنب البلاد الانحذار إلى مصير دول الجوار المضطرب بحمله شعار المصالحة الوطنية وانفتاحه على الحوار مع بقية الفعاليات السياسية.

فما هي أبرز بصمات الرئيس الراحل خلال مساره السياسي الطويل والحافل؟ وما هي التحديات التي تفرضها المرحلة القادمة والمقبلة علىرهان الانتخابات الرئاسية والتشريعية؟