هل ينسحب السودان من التحالف العربي؟

قال مصدر عسكري إن القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي باليمن انسحبت من ثلاثة مواقع غربي البلاد دون إيضاح الأسباب..

ورغم أن الانسحاب السوداني ليس بدعا في الفترة الأخيرة، إذ انسحاب المغرب سابقا من التحالف، وقلصت مؤخرا القوات الإماراتية حضورها في بعض المناطق من اليمن.

بيد أن الانسحاب السوداني حاليا طرح السؤال حول ما إذا كانت الخرطوم تنوي فعلا سحب قواتها من اليمن تحت ضغط المطالبات بذلك من قبل بعض القوى السياسية السودانية.. فهل يمهد السودان فعلا للانسحاب من التحالف العربي؟