شهادة مولر.. ترامب بين الإدانة والبراءة

بعد أربعة أشهر على صدور تقريره النهائي حول نتائج التحقيقات في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية..

عاد المحقق الخاص روبرت مولر للإدلاء بشهادة علنية أمام مجلس النواب بحكم استدعاء قانوني.

ورغم أن شهادة مولر تحت القسم وكمحقق سابق لم تأتي بجديد في ظل إلزامه من قبل وزارة العدل بعدم الخروج عن نتائج التقرير النهائي الذي حمل اتهاما لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية ولم يبرئ الرئيس جونالد ترامب من تهم عرقلة مسار العدالة، إلا أن فتح نتائج التقرير من جديد قوبل من الحزب الديمقراطي بأمال في أن يدفع نحو عزل الرئيس بينما رأى فيه الجمهوريون فرصة للتأكيد العلني على عدم وجود تواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا.

فما هي أهمية شهادة مولر أمام مجلس النواب؟ وما دلالات التوقيت بالنسبة للحزبين الديمقراطي والجمهوري؟ وما انعكاسات فتح ملف التدخل الروسي على التحسن الطارئ على العلاقات بين البلدين منذ لقاء أوساكا في اليابان؟