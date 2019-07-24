ترامب يرفض حراسة مضيق هرمز دون مقابل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده لن تتولى حراسة مضيق هرمز من أجل سلامة ناقلات نفط الدول الغنية دون مقابل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة باتت مصدرا للنفط وليست بحاجة للمضيق

تصريحات زادت من غموض الموقف الأميركي حيال أزمة الناقلات، وقرأ فيها البعض انسحابا من واشنطن عن حليفها البريطاني الذي يتصدر الآن التوتر في وجه الجانب الإيراني، وانسحابا ثانيا عن الحلفاء في الخليج ممن عولوا على نبرة ترامب الحادة تجاه طهران.

فهل انسحبت واشنطن من مشكلة الخليج برفضها أن تكون شرطيا هناك؟!