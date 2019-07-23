ماذا بعد فوز جونسون برئاسة الوزراء؟

عكس أمنيات خصومه الرافضين لنهجه المغرق في التفاصيل والهزلية حسب وصف بعضهم

، وتماشيا مع المؤشرات داخل حزب المحافظين تمكن بوريس جونسون من حسم السباق وتزعم الحزب ليخلف رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي في منصب رئاسة الوزراء.

وفيما يشكل تصور جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي أهم عوامل انتخابه مع تعالي الأصوات المؤيدة لبركسيت من دون اتفاق، يبرز احتجاز ناقلة النفط البريطانية في إيران على رأس الملفات الخارجية العاجلة الملحة على مكتب رئيس الوزراء الجديد.

فكيف سوف يعمل بوريس جونسون على إدارة ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي؟ وما المنتظر منه في تدبير التوتر المتصاعد مع إيران؟