هل تدير تركيا ظهرها للاجئين السوريين؟

أمهلت السلطات التركية السوريين المقيمين بشكل غير قانوني على أراضيها شهرا لمغادرة البلاد ضمن حملة وصفت بالأكبر منذ لجوء نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون إلى تركيا منذ بداية الأزمة السورية عام ألفين وأحد عشر

حمل القرار أكثر من تأويل، فالمتفهمون له يقولون إن عشرات الآلاف ممن دخلوا تركيا بطريقة غير مشروعة سببوا مشكلة كبيرة للسلطات التركية انضافت إلى اللاجئين المسجلين الذين يشكلون ثقلا على كاهل الاقتصاد التركي.. بيد أن آخرين قرأوا في طيات هذه الحملة استدارة تركية عن اللاجئين السوريين، خاصة وأن تصريحات نخب تركية رحبت بالحملة دون أن يتضح مصير من سيتم ترحيلهم من السوريين الذين دخلوا بطريقة غير قانونية.. فهل سيتم ترحيلهم للسلطات السورية؟ أم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المسحلة؟

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