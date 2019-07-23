أنقرة تتحدى واشنطن: إنجرليك وبدائل إف - 35

ملوحا بالرد على أي عقوبات أمريكية على خلفية صفقة منظومات إس 400 مع روسيا،

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو استعداد بلاده للرد بالمثل واتخاذ خطوات مناسبة قد تشمل وضع قاعدة إنجرليك.

وفي سياق الرد على استبعاد أنقرة من برنامج تصنيع مقاتلات إف 35، أشار تشاوش أوغلو إلى احتمال لجوء بلاده إلى مصادر أخرى للتزود بالمقاتلات إلى حين تطوير بدائل محلية مشددا على استحالة إخراج تركيا من حلف شمال الأطلسي.

على الجانب الآخر، كشف رئيس مؤسسة روستيخ الحكومية الروسية سيرغي تشـيـمـيـزوف عن مباحثات بين موسكو وأنقرة حول الانتاج المشترك لأجزاء من منظومة إس أربعمائة وأكد استعداد الشركة لتوريد طائرات سو 35 إلى تركيا..

يأتي ذلك بموازات تداول الإعلام التركي مؤخرا إمكانية الاستعاضة عن إف خمسة وثلاثون الأمريكية بمقاتلات سو سبعة وخمسون..

فما هي طبيعة الإجراءات التركية التي قد تشمل قاعدة إنجرليك الجوية؟ وهل يؤشر ذلك على استعداد تركي لأي شرخ في العلاقات مع الولايات المتحدة والناتو؟ وما هي طبيعة البدائل التي يتحدث عنها الجانب التركي؟