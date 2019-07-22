إيران.. "تفكيك شبكة لـ CIA" وترامب يهدد

وسط حالة التوتر القائمة بين إيران والغرب، خرجت طهران بفيلم وثائقي تقول فيه إنها فككت شبكة تجسس تابعة للسي آي أي وألقت القبض على 17 شخصا بين شهري مارس من العام الماضي والسنة الجارية

بالكذب وصفت الولايات المتحدة الاتهامات الإيرانية، وأمعن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وصف النظام الإيراني بالكذب والفشل.

على الضفة الأخرى تبحث بريطانيا حتى الآن سبل الرد على احتجاز طهران لناقلة نفط بريطانية، قالت لندن إن احتجاز إيران لها غير قانوني.

يقول مراقبون إن حالة التوتر هذه مفضية إلى أحد أمرين لا محالة، إما حرب تبدو نذرها في الأفق، أو إلى اتفاق مع إيران يبدو أن معطيات التصعيد تعقد الوصول إليه يوما بعد آخر.. فما الذي تراهن عليه إيران؟ وكيف ستتعاطى معها واشنطن ولندن؟