ماذا وراء إرسال قوات أمريكية للسعودية؟
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البنتاغون يعلن نشر قوات امريكية في السعودية للدفاع عن المصالح الأمريكية في مواجهة ما وصفها بالتهديدات الناشئة.
لتعلن وكالة الأنباء السعودية لاحقا موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز على استضافة قوات امريكية لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.
تحرك يأتي بعيد الإعلان عن نية واشنطن بدء عملية تحت اسم "غارديان" لتأمين الملاحة البحرية في منطقة الخليج بما فيها مضيق هرمز.
دلالات هذا الانخراط الامريكي؟ وتداعياته على التوتر في المياه الاقليمية وما بات يعرف بحرب الناقلات.
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