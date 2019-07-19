إيران تحتجز ناقلة بريطانية.. نذر التسارع

في تطور دراماتيكي، الحرس الثوري يعلن توقيفَ ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز وسحبَها إلى السواحل الإيرانية بدعوى مخالفتها قوانين الملاحة..

في لندن، لجنة الطوارئ الحكومية تسارعُ لاجتماعٍ عاجل فيما تنكب وزارةُ الدفاع على جمعِ المعلومات.. في واشنطن، يتحدث ترامب عن اتصالاتٍ أمريكية بريطانية بعد محادثاتٍ مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن توتراتِ الخليج.. وعلى وقعِ مضاربات إعلامية حول احتجازِ ناقلة نفط ثانية، يعود إلى الأذهان وعيدُ مرشدِ الثورة لبريطانيا بصفعةٍ على الوجه ويبدأ حديثٌ عن سيناريوهاتِ التصعيد.. فهل بدأ التسارع على الأرض أم أن حظوظ التفاوض ما تزال قائمة؟